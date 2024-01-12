Содержат сотни тысяч микрочастиц пластика: ученые предупредили об опасности бутылированной воды

Исследование выявило, что обычная однолитровая бутылка воды содержит в среднем около 240 000 фрагментов пластика, 90% из которых достаточно малы, чтобы попасть в кровь человека.

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of National Academy of Sciences, бутилированная вода может содержать до 100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось ранее, пишет Bloomberg.

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Исследователи использовали новую технику микроскопии, чтобы обнаружить крошечный пластик в 25 литрах бутылированной воды, приобретенной у трех популярных брендов в США. Они обнаружили от 110 000 до 370 000 фрагментов пластика в каждом литре, 90% из которых являлись нанопластиком, то есть пластиковыми частицами менее 1 микрометра в длину.

Нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, поскольку он достаточно мал, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровь и воздействовать на органы. Нанопластик также может проходить через плаценту к телам нерожденных детей.

Исследователи говорят, что результаты свидетельствуют, что проблемы со здоровьем, связанные с загрязнением пластиком, могут быть резко недооценены.

Международная ассоциация бутилированной воды заявила, что методология исследования "нужна полностью пересмотреть научное сообщество" и "нет научного консенсуса относительно потенциального влияния частиц нано- и микропластика на здоровье".

Ежегодно в мире производится более 450 миллионов тонн пластика, значительная часть которого в конце концов попадает на свалки. Большинство пластика не разлагается естественным путем, а со временем распадается на меньшие части, пишет издание.

Крошечные кусочки пластика также регулярно выбрасываются из продуктов, содержащих пластик, во время их использования, включая многие синтетические ткани.

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