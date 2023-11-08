Содержит больше всего коллагена: Какую кашу следует чаще употреблять женщинам, чтобы выглядеть моложе

Скорее всего, вы неоднократно слушали о том, что перловку называют "кашой красоты". Такой высокий статус перловая крупа получила благодаря своему богатому витаминному составу и значительному содержанию лизина, аминокислоты, отвечающей за стимуляцию синтеза коллагена в организме.

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Об этом сообщает Ukr.Media. Конечно, в перловке содержится много витаминов группы B, которые полезны для здоровья кожи. Однако гречневая крупа содержит вдвое больше лизина, поэтому если вам нужно пополнить запасы коллагена, лучше выбрать именно ее.

В составе гречихи также много других полезных компонентов, включая витамины группы B, железо и множество других важных микроэлементов. Кроме того, гречневая крупа помогает бороться с отеками.

Если вы еще не попробовали зеленую гречку, это пора сделать это! В ней содержится еще больше лизина, чем в других зерновых культурах. Одна порция вареной зеленой гречихи содержит примерно 10% суточной нормы лизина. Конечно, это содержание аминокислоты не сравнится с тем, что есть в яйцах или мясе. Однако, выбирая этот гарнир, вы сможете удовлетворить свои потребности в этом микроэлементе и извлечь максимум пользы от своего питания.

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