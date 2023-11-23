Согреет холодными осенними вечерами: Как приготовить полезный травяной чай

Как сделать чай на травах

Приближающиеся холодные осенние и зимние дни часто провоцируют желание насладиться чашкой ароматного чая, чтобы согреться и создать атмосферу уюта.

На сайте bahmut.in.ua поделились коллекцией рецептов чая, которые не только дарят тепло, но и обладают большим выбором вкусов и полезных свойств. Одним из таких есть травяной чай.

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Ингредиенты:

Смесь травяного чая (ромашка, мята, лаванда и т.п.)

Вода

Мед (опционально)

Приготовление:

Вскипятите воду и залейте смесь травяного чая в чашке. Дайте настояться в течение 5-7 минут. Процедите и наслаждайтесь травяным чаем и ароматом. Добавьте мед по желанию, лучше всего, чтобы он не размешивался в кипятке, а потреблялся вместе с чаем.

Экспериментируйте с разными травами и создавайте свой уникальный чай для холодных вечеров.

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