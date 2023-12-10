Согревающая вкуснятина: рецепт горячего шоколада с коньяком
Согревающая вкуснятина: рецепт горячего шоколада с коньяком
Шоколад с коньяком по рецепту от Shuba не только согревает, но и вкуснейший. Коньяк выгодно подчеркивает вкус шоколада.
Ингредиенты:
Коньяк – 45 мл
Сироп – 20 мл
Экстракт ванили –3 г
Горячий шоколад –150 мл
Сливки 35% –30 мл
Мускатный орех молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
Налейте коньяк в стакан, добавьте сироп, ванильный экстракт и горячий шоколад. Хорошо размешайте.
Сверху выложите взбитые сливки.
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