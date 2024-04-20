Сохранит свежесть в течение нескольких недель: где лучше хранить хлеб

Не всегда удается съесть весь хлеб сразу. Поэтому сообразительные хозяйки прибегают к некоторым уловкам по его хранению, чтобы он оставался свежим как можно дольше. Рассказываем, как правильно хранить хлеб, чтобы он не черствел и не имел посторонних запахов. Об этом пишет ТСН.

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Как правильно хранить хлеб:

В хлебнице. Прежде чем положить хлеб в хлебницу, обработайте внутреннюю поверхность уксусом, чтобы уничтожить грибковые бактерии. Продукт нужно обмотать пергаментом в несколько слоев. Если нет бумаги, можно использовать фольгу. Еще можно положить хлеб на хранение в эмалированную кастрюлю, также предварительно обернув его пергаментной бумагой или фольгой. Не стоит хранить вместе разные виды хлеба – черный и белый, потому что быстро испортятся оба продукта. Можно завернуть продукт для хранения в льняную ткань, так он будет дольше оставаться свежим.

Прежде чем положить хлеб в хлебницу, обработайте внутреннюю поверхность уксусом, чтобы уничтожить грибковые бактерии. Продукт нужно обмотать пергаментом в несколько слоев. Если нет бумаги, можно использовать фольгу. Еще можно положить хлеб на хранение в эмалированную кастрюлю, также предварительно обернув его пергаментной бумагой или фольгой. Не стоит хранить вместе разные виды хлеба – черный и белый, потому что быстро испортятся оба продукта. Можно завернуть продукт для хранения в льняную ткань, так он будет дольше оставаться свежим. В холодильнике. Поскольку низкая температура предотвращает рост дрожжевых бактерий, хлеб отлично сохраняет свою свежесть в холодильнике. Сначала заверните продукт в пергаментную бумагу, затем положите его в герметический пакет и туго завяжите. Таким образом вы сможете оградить хлеб от впитывания посторонних запахов. В холодильнике продукт хранится очень хорошо и подолгу. Прежде чем употреблять хлеб из холодильника, разогрейте его в микроволновке или духовке. Еще можно подержать его над паром.

Поскольку низкая температура предотвращает рост дрожжевых бактерий, хлеб отлично сохраняет свою свежесть в холодильнике. Сначала заверните продукт в пергаментную бумагу, затем положите его в герметический пакет и туго завяжите. Таким образом вы сможете оградить хлеб от впитывания посторонних запахов. В холодильнике продукт хранится очень хорошо и подолгу. Прежде чем употреблять хлеб из холодильника, разогрейте его в микроволновке или духовке. Еще можно подержать его над паром. В морозилке. Если хранить хлеб в морозилке, он, конечно, потеряет свою мягкость, но не будет черстветь в течение двух месяцев. Чтобы заморозить продукт, сначала нарежьте его на ломтики, затем положите в герметический пакет. При необходимости доставайте нужное количество и кладите в микроволновку для размораживания.

Напомним, мы уже писали, как лучше хранить хлеб.

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