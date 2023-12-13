Сохраните молодость: когда нужно просыпаться, чтобы замедлить старение

Сейчас существует множество методов для замедления процессов старения, включая косметологические процедуры, пластику и домашний уход. Однако существует простой и действенный способ уменьшить влияние старения на организм без затрат на дорогостоящие процедуры. Чтобы окружающие удивлялись вашей молодостью и красотой, следуйте определенным советам.

Об этом пишет ТСН.

Одним из ключевых условий сохранения хорошего самочувствия и внешнего вида является качественный сон. Врач общей практики и эстетической медицины Кумкум Мишра утверждает, что здоровый сон может значительно замедлить процессы старения. Таким образом, эксперт рекомендует просыпаться между пятым и седьмым утра для достижения максимального эффекта.

Читайте также: Зеленый чай для похудения – советы врачей

Биологические часы у каждого человека разные, однако от 19 до 94 лет рекомендуется спать от шести до восьми часов в сутки. Специалист отмечает, что качество сна и восстановление организма оказывают значительное влияние на регулярный график сна, например, просыпаться в 5-7 часов утра и ложиться спать между 21-23 часами. Этот режим сна способствует более длительному сохранению молодости.

Эксперт также рекомендует определенные подходы к засыпанию во избежание проблем со сном. Важно научить мозг воспринимать кровать как место для сна. Если не удается заснуть в течение 15 минут, рекомендуется вставать и заниматься чем-нибудь, пока не возникнет желание спать, чтобы ассоциировать кровать с качественным сном.

Напомним, мы уже писали, как замедлить старение и выглядеть помоложе: топ-8 привычек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !