Сохраните здоровье и даже жизнь: почему собакам необходимо чистить зубы

Забота о здоровье полости рта вашей собаки - это не только эстетика, но и залог его общего благополучия. Пренебрежение гигиеной рта может привести к серьезным проблемам, таким как:

Стоматологические заболевания: зубной налет, зубной камень, гингивит, пародонтит, которые могут привести к боли, потере зубов и инфекциям.

зубной налет, зубной камень, гингивит, пародонтит, которые могут привести к боли, потере зубов и инфекциям. Другие проблемы со здоровьем: заболевания почек, сердца, печени и сахарный диабет могут быть связаны с плохим состоянием полости рта.

Об этом пишет PetMD.

Сколько зубов у собаки?

Щенки: 28 молочных зубов (14 на верхней и 14 на нижней челюсти).

28 молочных зубов (14 на верхней и 14 на нижней челюсти). Взрослые собаки: 42 постоянных зуба (20 сверху, 22 снизу).

Как правильно чистить зубы собаке?

Используйте специальную зубную щетку и пасту для собак. Паста для людей содержит вредные для животных вещества, которые могут вызвать отравление.

Паста для людей содержит вредные для животных вещества, которые могут вызвать отравление. Чистите зубы 2-3 раза в неделю.

Сделайте это игровой формой. Это поможет щенкам не бояться процедуры, а взрослым собакам легче воспринимать ее.

Это поможет щенкам не бояться процедуры, а взрослым собакам легче воспринимать ее. Сначала приучите собаку к щетке и пасте. Дайте ей понюхать и облизать их, потом похвалите. Постепенно переходите к чистке зубов.

Дайте ей понюхать и облизать их, потом похвалите. Постепенно переходите к чистке зубов. Используйте технику чистки зубов, которая подходит вашей собаке. Некоторые собаки лучше воспринимают чистку круговыми движениями, другие – вдоль челюсти.

Некоторые собаки лучше воспринимают чистку круговыми движениями, другие – вдоль челюсти. Не забывайте о языке! Регулярно чистите язык собаки мягкой тряпкой, чтобы удалить бактерии.

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Дополнительные советы:

Предлагайте собаке жевательные игрушки. Они помогут очистить зубы от налета и зубного камня.

Они помогут очистить зубы от налета и зубного камня. Давайте собаке жесткие овощи и фрукты, такие как яблоки и морковь.

Регулярно водите собаку на осмотр к ветеринару. Ветеринар может проверить состояние зубов и десен вашей собаки и при необходимости провести профессиональную чистку.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.