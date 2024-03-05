Сохраняет текстуру и не только: почему во время жарки лука следует добавлять соду.

Обжаренный лучок часто используется как составляющая супов, тушеных или жареных блюд, а также добавляется в котлетную массу. Процесс жарки лука кажется простым, однако не у всех кулинаров после термической обработки овощ сохраняет привлекательный и аппетитный вид.

Опытные хозяйки при жарке лука добавляют пищевую соду. Почему? Дело в том, что сода препятствует пережариванию овоща и позволяет сохранить его структуру. Об этом пишет ТСН.

Ведь бывает, что при термической обработке лук обгорает. Чаще это случается, когда повара пытаются ускорить процесс и увеличивают огонь.

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Обжаренный лук с приятным золотистым оттенком станет хорошим дополнением к разнообразным блюдам благодаря уловкам с использованием соды. Простой трюк поможет придать овощу аппетитный вид и вкусный аромат.

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