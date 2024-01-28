Сохраняться дольше: Почему яйца всегда следует класть в холодильник острой стороной вниз

Практически каждый из нас регулярно покупает яйца, ведь они неотъемлемой частью многих блюд. Однако знаете ли вы, как правильно хранить этот продукт, чтобы максимально сохранить его свежесть и безопасность?

После покупки яйца рекомендуется сразу же поместить в холодильник. Они могут храниться в течение 60 дней при температуре от 0 до +8°C. Без холодильника срок хранения значительно сокращается до 7 дней. Об этом пишет theLime.

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Многие ошибочно хранят яйца в дверце холодильника. Это не рекомендуется, ведь температура в этой зоне значительно выше (приблизительно +10-15°C), что может отрицательно повлиять на свежесть продукта.

Обратите внимание на то, как вы размещаете яйца в контейнере или на полке. Их следует располагать тупым концом вверх, а острым – вниз.

Почему это важно?

Сохранение центрального положения желтка: При правильном расположении желток будет находиться в центре яйца, не соприкасаясь с воздушной камерой, расположенной на тупом конце.

При правильном расположении желток будет находиться в центре яйца, не соприкасаясь с воздушной камерой, расположенной на тупом конце. Поддержка свежести: Благодаря такому положению яйца "дышат" и дольше остаются свежими. На тупом конце находится больше пор, из-за которых кислород попадает внутрь.

Благодаря такому положению яйца "дышат" и дольше остаются свежими. На тупом конце находится больше пор, из-за которых кислород попадает внутрь. Предотвращение порчи: Правильное размещение яиц минимизирует риск попадания опасных микроорганизмов в желток и белок, что значительно замедляет процесс порчи.

Дополнительные советы:

Не стирайте яйца перед хранением, так как это может удалить защитную пленку и сократить срок их годности.

Храните яйца в оригинальной упаковке или контейнере с крышкой.

Не размещайте яйца рядом с продуктами с сильным запахом, ведь они могут его впитать.

Регулярно проверяйте срок годности яиц.

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