Соленая вода и лимон: как избавиться от боли в горле при отсутствии лекарства

Боль в горле доставляет нам много неудобств – трудно говорить и есть, в общем ухудшается качество жизни. Не всегда в нашей аптечке можно найти лекарство от горла, но боль нужно облегчить.

Специалисты Mayo Clinic предоставили полезные советы по лечению горла в домашних условиях, которые помогут облегчить боль.

Пейте много жидкости

Жидкость поддерживает увлажненность горла и позволяет предотвратить обезвоживание.

При боли в горле лучше избегать напитков с кофеином и алкоголем, ведь из-за них организм быстро теряет влагу.

Еда и напитки

Пейте теплые бульоны, чай без кофеина или теплую воду с медом. Ешьте супы, пюре, йогурт, все то, что легко проглотить. Не употребляйте острую и кислую пищу, она может усилить боль в горле.

Чтобы успокоить боль, можно съесть холодный йогурт или мороженое.

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Соленая вода

Попытайтесь полоскать горло соленой водой, для этого сделайте раствор: 1/2 чайной ложки поваренной соли на 240 миллилитров теплой воды. Солевой раствор не глотайте. Также можете пить тёплую воду с лимонным соком.

Увлажняйте воздух

При боли в горле следует использовать увлажнитель воздуха. Если его нет, поставьте в комнате тарелку с водой.

Избегайте раздражителей

Избегайте воздействия раздражителей, которые могут усилить боль в горле, например сигаретного дыма или химических веществ.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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