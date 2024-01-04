Солнечная буря сильно ударит по Земле, вызвав отключение радио

Солнечная буря мчится к Земле после мощной солнечной вспышки класса X, которая произошла в новогоднюю ночь. Эксперты предупредили о сбоях радиосигнала и о ярких полярных сияниях, которые будут наблюдать жители Земли.

Как сообщила физик по космической погоде Тамита Сков в сообщении на X, шторм должен быть сильным, но продлится менее суток.

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Солнечные вспышки – это мощные выбросы электромагнитного излучения, вызванные внезапным выделением энергии с Солнца. Обычно они излучаются от солнечных пятен и появляются, когда магнитные поля в этих областях реорганизуются.

Эти вспышки энергии можно классифицировать по их силе. "Самыми слабыми являются вспышки класса A, по интенсивности идут вспышки класса B, класса C, класса M — они умеренные — и класса X", — пояснил в комментарии Newsweek исследователь астрофизики из Мадридского национального института Гонсало Хосе Карраседо Карбальаль. Солнечные вспышки являются самыми большими взрывными событиями в нашей Солнечной системе. Они "приблизительно в миллион раз сильнее ядерной бомбы". Однако ядерный взрыв очень локализован как во времени, так и в пространстве, в то время как энергия солнечной вспышки распространяется на большие расстояния.

"Несмотря на это, воскресная вспышка класса X была самой сильной за всю историю наблюдений с начала текущего солнечного цикла, который начался в декабре 2019 года. Ожидается, что повышенная активность будет продолжаться до октября", – пишет исследователь астрофизики из Мадридского национального института.

Солнечные вспышки такого масштаба обычно сопровождаются большими выбросами солнечной плазмы, известными как корональные выбросы массы или CME. Если они направлены на Землю, они могут достичь нашей планеты в считанные часы.

Благодаря магнитосфере, ионосфере и атмосфере Земли, наша планета в значительной степени защищена от последствий этих прогнозов. Однако они все равно могут привести к геомагнитным бурям и отключениям электроэнергии.

Когда магнитные бури в январе 2024

По данным Meteoagent, 4 января на Земле наблюдаются магнитные бури силой в 5 баллов. Уже в пятницу, 5 января ее мощность увеличится до 6 баллов (с 9 возможных).

Как уберечься от магнитных бурь

Уменьшите физические нагрузки. Магнитные бури могут вызвать усталость и слабость, поэтому лучше избегать тяжелых физических нагрузок.

Соблюдайте здоровый образ жизни.

Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить иммунитет и уменьшить влияние магнитной бури на организм.

Во время мощных геомагнитных колебаний люди могут почувствовать следующие симптомы:

Головная боль

Усталость

Бессонница

Нарушение сердечного ритма

Снижение АД

Головокружение

Депрессия

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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