Солнце исчезнет на 4 минуты для 32 миллионов человек: когда наблюдать полное солнечное затмение 2024

В этом году полное солнечное затмение закроет солнце для более 30 миллионов человек, его называют одним из величайших астрономических событий десятилетия.

Как сообщает Daily Mail, полное солнечное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает Солнце. Это событие состоится 8 апреля.

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Как отмечает издание, это зрелище будет наблюдать около 32 миллионов человек вдоль полосы Северной и Центральной Америки. Также его увидят в западных областях Великобритании (Корнуолл, Уэльс и Ирландия), Мексике и Канаде.

Доктор Грег Браун, астроном из Королевской обсерватории Гринвича, сказал: "Для наблюдателей в Северной Америке это лучший шанс увидеть полное солнечное затмение этого десятилетия. Ничто не сравнится с днем, который превратился в ночь, возникающую после полного затмения".

Полное затемнение будет просматриваться в течение примерно четырех минут.

Эксперты отмечают, что за затемнением Солнца следует наблюдать с защитными приборами, иначе существует риск повредить зрение.

Ранее учёные предложили снизить яркость Солнца, чтобы преодолеть глобальное потепление.

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