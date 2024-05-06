Солнце выбросило до 20 мощных вспышек: есть ли опасность для жителей Земли

5 мая 2024 года на Солнце произошли одни из самых мощных вспышек, которые может генерировать эта звезда. Эти вспышки, классифицированные как X1.3 и X1.2, оказали значительное влияние на Землю, вызвав радиопомехи и увеличив вероятность полярного сияния и геомагнитных бурь.

Вспышки возникли из активного скопления солнечных пятен AR 3663, появившегося 30 апреля. Сегодня это скопление выпустило 14 вспышек класса M и 3 вспышки класса X, что делает его одной из самых активных за последнее время, пишет ScienceAlert.

Хотя прямые выбросы корональной массы (CME), направленные на Землю, не были зафиксированы, существует вероятность, что они могли иметь место, но остались незамеченными из-за ограничений технологий наблюдения.

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Ученые прогнозируют, что с AR 3663 и дальше будут возникать вспышки класса M, а возможно, и еще одна или две вспышки класса X, прежде чем она вернется на противоположную сторону Солнца.

Солнечные вспышки – это взрывы плазмы на Солнце, которые возникают из-за внезапного изменения магнитного поля. Они излучают рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, которое может влиять на ионосферу Земли, вызывая радиопомехи.

Иногда вспышки сопровождаются выбросами корональной массы (CME). CME – это огромные выбросы плазмы и магнитного поля из Солнца, которые могут представлять угрозу Земле.

Когда CME достигает Земли, он может повлечь за собой геомагнитные бури. Геомагнитные бури – это возмущения магнитосферы Земли, возникающие в результате воздействия CME. Они могут привести к перебоям в работе электросетей, спутников, а также появлению полярного сияния.

Издание отмечает, что человечество находилось на пике 11-летнего цикла активности Солнца. Это означает, что вероятность возникновения мощных солнечных вспышек и CME в ближайшие месяцы будет значительно выше.

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