Солнце-зомби однажды может разорвать Землю: почему ученые обеспокоены

Новое исследование показывает, что, даже если Земля переживет фазу красного гиганта Солнца, она все равно может быть разорвана на части на стадии белого карлика.

Солнце – очень стабильная звезда, но это не будет вечно. Как и все звезды такого размера, оно станет красным гигантом, а затем разрушится до белого карлика. Красные гиганты выделяют гораздо больше тепла, чем их звезды-предшественники, что даже начала этой фазы будет достаточно, чтобы нагреть Землю до пределов жизнеспособности, пишет IFLScience.

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Хотя Земля не сможет поддерживать жизнь, когда это произойдет, до сих пор идут дебаты относительно того, выживет ли сама планета. Новые исследования показывают, что даже если земля справится с фазой красного гиганта, это не будет концом угроз, с которыми она сталкивается.

На стадии белого карлика, которую иногда называют мертвой звездой, гравитационное поле у ​​них гораздо интенсивнее. Предыдущие исследования показали, что когда астероиды, спутники и планеты приближаются к белым карликам, их разрывает на меньшие части.

Новое исследование, возглавляемое профессором Борисом Генсике из Университета Уорика, Англия и доктором Аморнрат Аунгверивит из Университета Наресуан, Таиланд, обнаружило, что белые карлики могут разрывать даже планеты.

Исследователи наблюдали за тремя белыми карликами в течение многих лет и обнаружили изменения в их яркости, которые они приписывают поглощению объектов. Эти объекты, вероятно, имеют более отдаленные орбиты, как орбиты Марса или пояс астероидов.

Что именно приводит к таким сбоям, неясно, но тот факт, что каждая из этих звезд либо потребляет что-то существенное прямо сейчас, либо делала это в последние годы, свидетельствует о том, что это обычный процесс. Авторы предполагают, что несколько процентов белых карликов распадаются обломками в любое время.

Если Земля переживет фазу красного гиганта, она станет гораздо большей целью, чем какой-нибудь мизерный астероид, и поэтому ее будет труднее разрушить. С другой стороны, к этому времени это будет выживший с самой сокровенной орбитой, что делает его шансы избежать пыльного судьбы рискованными.

Напомним, удивительная теория о происхождении Луны нашла подтверждение.

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