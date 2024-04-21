Сопровождали фараонов в загробный мир: какие породы собак никогда не разбудят вас лаем

Если вы хотите завести собаку, но вас пугает лай и шум, стоит знать, что некоторые породы собак довольно тихие. Кроме того, от них мало шерсти и почти нет запаха.

Даже собаки, которые не лают, могут издавать другие звуки, такие как вой, нытье или рычание. Эти породы собак могут нуждаться в специальном уходе и дрессировке. Перед тем, как завести собаку, важно тщательно изучить породу и познакомиться с конкретным щенком.

Специалисты советуют тем, кто не переносит лай, обратить внимание на такие породы собак:

1. Маламут:

Маламут. Источник: Karolina Grabowska/pexels.com Маламут. Источник: Karolina Grabowska/pexels.com

Эти пушистые великаны, выведенные для езды на собачьих упряжках, обожают простор и холодный климат. Им требуются длительные прогулки и физические нагрузки. Маламуты не лают, а взамен воют.

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2. Ротвейлер:

Ротвейлер. Источник: Vladyslav Dukhin/pexels.com Ротвейлер. Источник: Vladyslav Dukhin/pexels.com

Эти серьезные собаки станут настоящими телохранителями вашего дома. Ротвейлеры нуждаются в суровом воспитании с раннего возраста, ведь в юности они могут быть упрямыми. Но при правильной дрессировке они превращаются в верных и преданных компаньонов. Ротвейлеры не лают без причины, но могут злобно рычать, предупреждая об опасности.

3. Басенджи:

Басенджи. Источник: Сottonbro studio/pexels.com Басенджи. Источник: Сottonbro studio/pexels.com

Это одна из древнейших пород, их мумии были найдены в египетских захоронениях. Ученые считают, что для египетских фараонов басенджи были "живыми амулетами", оберегающими от черной магии и колдовства.

Эта короткошерстная порода понравится чистоплотным людям, ведь их шерсть всегда чиста и не имеет запаха. Басенджи независимы и упрямы в щенском возрасте, поэтому они нуждаются в терпении и последовательности в воспитании. Но при должном подходе они становятся отличными членами семьи. Эти собаки не умеют лаять, а издают звуки, похожие на мяуканье.

4. Тайский риджбек:

Тайский риджбек. Источник: pet-yes.com Тайский риджбек. Источник: pet-yes.com

Умные и стройные риджбеки отличаются высоким интеллектом и чистоплотностью. Они любят активные игры и длинные прогулки. Риджбеки не подвержены лаю и делают это лишь крайне редко. Но если этот пес лает, знайте, что он хочет, чтобы его немедленно услышали.

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