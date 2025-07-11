Соседи будут просить поделиться секретом: чем подкормить помидоры в июле

Июль – отличный период для подкормки помидоров, ведь именно тогда плоды активно растут и нуждаются в дополнительном питании. Одним из лучших вариантов для этого является монофосфат калия – удобрение, содержащее необходимые для развития растения фосфор и калий.

Фосфор стимулирует развитие корневой системы, а калий влияет на вкусовые качества томатов, делая их более сладкими и сочными. Еще более эффективный результат дает сочетание монофосфата калия с сульфатом магния. Об этом пишет Telegraph.

Подпиточный раствор готовится просто: на 10 литров воды добавляют по одной столовой ложке каждого удобрения. Смесь тщательно перемешивают до полного растворения, затем переливают в удобную емкость для полива.

Читайте также: Чтобы свекла росла, как на дрожжах: чем и когда стоит подкормить для рекордного урожая

Перед внесением удобрения грядку обязательно нужно увлажнить чистой водой. Подкормку следует проводить либо утром, либо вечером, когда нет активного солнца – это поможет избежать ожогов листьев и повысит эффективность усвоения минералов.

Применять удобрение следует не чаще раза в 10–14 дней. Чрезмерное количество минералов может навредить растениям, поэтому соблюдение интервалов является важным условием получения хорошего урожая.

Напомним, ранее мы рассказывали, помешают ли дожди урожая картофеля в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!