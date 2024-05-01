Составлен рейтинг кроссоверов из Америки, которые пользуются наибольшей популярностью в Украине

Кроссоверы и внедорожники, поступающие с Американского континента в Украину, отличаются меньшими пробегами и сравнительно небольшим возрастом, автоматической коробкой передач и легкостью в выборе комплектаций. Однако, ключевым фактором, который влияет на решение о покупке, часто является стоимость, которая может быть на 20-40% меньше, чем цены на аналогичные модели, продаваемые на европейских номерных знаках.

Команда AUTO.RIA.com провела анализ и представила рейтинг из 15 популярных внедорожников с пробегом из США, которые пользуются большим спросом на украинском рынке:

Nissan Rogue Audi Q5 Volkswagen Tiguan BMW X5 Ford Escape Audi Q7 Jeep Cherokee Tesla Model Y Mazda CX-5 BMW X3 Dodge Journey Jeep Compass Ford Edge Infiniti QX Mitsubishi Outlander

Следует напомнить, что более четверти вторичного рынка авто в Украине принадлежит кроссоверам и внедорожникам.

В первые три месяца 2024 года на украинском автомобильном рынке была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, изготовленных в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.

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