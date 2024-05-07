Составлен рейтинг самых популярных подержанных седанов из США на рынке Украины

Седан считается наиболее популярным типом кузова среди украинских автолюбителей, занимая около трети рынка.

Согласно информации от AUTO.RIA.com, сейчас существует немало предложений авто этого типа. Особое внимание эксперты уделили моделям, которые были импортированы из Соединенных Штатов.

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Вот подборка из 15 самых популярных подержанных седанов из США, которые пользуются большим спросом на рынке Украины:

Volkswagen Passat, средняя цена – $11 500; Ford Fusion – $12 500; Tesla Model 3 – $23 500; Volkswagen Jetta – $11 000; BMW 3 Series – $14 500; Audi A4 – $21 000; BMW 5 Series – $17 000; Hyundai Sonata – $11 100; Audi A6 – $22 500; Toyota Camry – $14 500; Ford Focus – $8800; Mazda 6 – $13 500; KIA Optima – $10 500; Honda Accord – $13 600; Hyundai Elantra – $12 000.

Отметим, что авто в кузове универсал, несмотря на свою многофункциональность, занимают лишь четвертое место по популярности – интерес к ним выше, чем реальные продажи. Хэтчбеки формируют примерно 20% от общего рынка, тогда как кроссоверы и внедорожники составляют более четверти.

Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.

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