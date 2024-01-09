Совершенный вкус: рецепт бутерброда из авокадо за 2 минуты

Авокадо – это вкусный и полезный фрукт, который можно использовать в разных блюдах. Если у вас нет времени на длительное приготовление пищи, но хочется перекусить чем-нибудь вкусным, то авокадо-канапки – это идеальный вариант. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Хлеб цельнозерновой – 2 ломтика

Авокадо хаас – 1/2 шт.

Сок лайма – 10 мл

Сыр "Филадельфия" – 30 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Приготовление:

Подсушите ломтики хлеба на сухой сковороде по бокам. Смажьте ломтики хлеба сыром "Филадельфия". Авокадо очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите ломтики авокадо на хлеб. Сбрызните бутерброды соком лайма, посолите и поперчите по вкусу.

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