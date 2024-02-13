Советский плагиат: сказки, украденные СССР

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ИСТОЧНИК

По многочисленным просьбам читателей продолжаю серию популярных постов о советском плагиате. В прошлые разы мы с вами уже узнали, как в СССР заимствовали идеи некоторых технических изделий, а даже о том, как "подсматривали" сюжеты фильмов и музыкальные темы, а сегодня мы поговорим о книгах.

Думаю, все вы слышали историю о том, что сюжет "Золотого Ключика" придумал вовсе не Алексей Толстой, однако это история далеко не единственная — если потянуть за эту ниточку, то окажется, что сюжеты очень многих советских детских книг либо целиком украдены, либо "подсмотрены" на западе. Это происходило всё по тем же причинам — в СССР не было нормального законодательства об авторском праве, а граждане этой страны были отрезаны "железным занавесом" от мировой культуры.

И ещё один интересный момент в этой теме — нередко авторы, написавшие "краденные жемчужины" детских книг, не создали толком больше ничего, пописывая рассказы о пионерах-грибниках и очерки о метеостанциях в Сибири — судя по всему, это и был их истинный писательский уровень.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о плагиате в детских книгах. Ну и в друзья добавляться не забывайте).

1. "Золотой ключик", 1935 год и "Приключения Пиноккио", 1883 год.

Итак, начнём. Для начала расскажу о парочке хрестоматийных примерах плагиата и заимствования, о которых вы все наверняка уже слыхали. Номер один в моём списке — "Золотой Ключик" Алексея Толстого, герои и часть сюжетной линии которого списана с "Пиноккио" итальянской сказки Карла Коллоди, что вышла на 50 лет раньше.

В сказке Карла Коллоди старый столяр по имени Антонио (ставший у Толстого шарманщиком Карло) находит кусок дерева и собирается сделать из него ножку для стола, но полено начинает жаловаться на боль и щекотку. К Антонио заходит его друг Джепотто (превращенный у Толстого в Джузеппе), который и подсказывает Антонио сделать из полена деревянную куклу. Ничего не напоминает)?

Мудрый сверчок, девочка с лазурными волосами, пудель Медоро, разбойники Кот и Лиса, злой кукольник Манджафоко — всё это уже было у Коллоди. Толстой целиком списал даже целые сцены — например, нападение Лисы и Кота в масках-мешках, врачебный консилиум из докторов-животных над раненым Пиноккио, сцена в таверне "Красный Рак" (что стала у Толстого "Харчевней Трех Пескарей") и многие другие.

"Приключения Пиноккио" издавались на русском языке в 1895, 1906, 1908, 1914 годах. Особенно интересно издание 1924 года, которое вышло в переводе Нины Петровской с итальянского под редакцией Алексея Толстого (т.е. он её редактировал за 10 лет до того, как написал "Буратино"). По словам А. Белинского — в дальнейшем Толстой, близкий к правительственным кругам, добился запрета на переиздания "Пиноккио" и наоборот — пролоббировал выход своего "Буратино" огромными тиражами.

А ещё рассказывают, что использование государственной номенклатуры в интересах своего бизнеса в этой семье передаётся по наследству)

2. "Волшебник Изумрудного города", 1939 год и "Волшебник из страны Оз", 1900 год.

Второй пример плагиата, о котором вы тоже наверняка слышали — свой знаменитый "Изумрудный город" писатель Волков практически полностью скопировал с книги "Удивительный волшебник из страны Оз", которую написал американский писатель Лаймен Фрэнк Баум в 1900-м году. Александр Волков был математиком, неплохо знал английский язык — и фактически сделал, как сейчас принято говорить, "художественный перевод" книги Баума, издав его в журнале "Пионер" в 1939 году.

Отдельной книгой "Волшебник Изумрудного города" вышел в 1941 году — и ни в предисловии, ни в выходных данных Лаймен Фрэнк Баум даже не упоминался. В 1959 году вышло второе издание книги, где в предисловии уже был упомянут автор американского оригинала.

Если вы думаете, что Волков скопировал только первую часть из вселенной Баума, то это не так, он и в дальнейшем черпал сюжетные ходы оттуда — скажем, во второй книге Баума под названием "Чудесная страна Оз" Страшилу свергает захватившая Изумрудный город армия злобных девушек под командованием женщины-генерала по имени Джинджер, которая в дальнейшем стала хорошей и доброй — нетрудно увидеть тут мотивы волковского "Урфина Джюса и его деревянных солдат".

Что интересно, остальные книги Волкова (помимо цикла "Изумрудный город") остались неизвестными, а об их сюжетах и качестве можете судить по названиям — стихи "Красная Армия", "Баллада о советском летчике", "Юные партизаны" и "Родина", песни "Походная комсомольская" и "Песня тимуровцев", радиопьесы "Вожатый уходит на фронт", "Патриоты" и "Фуфайка", а также "Как ловить рыбу удочкой. Записки рыболова" (анонсирована как научно-популярная книга).

3. "Приключения Незнайки", 1954 год и "Приключения лесных человечков", 1913 год.

А теперь перейдём к менее известным примерам плагиата) Любите книги про Незнайку и его друзей? У этих персонажей очень любопытная история появления — в 1952 году Николай Носов гостил в Минске на юбилее Якуба Коласа, где поведал украинскому писателю Богдану Чалому о замысле "Незнайки" — которого он решил написать на основе героев Анны Хвольсон "Царство Малюток", что была издана в 1889 году. Анна, в свою очередь, позаимствовала своих героев у канадского художника и писателя Палмера Кокса, чьи комиксы выходили в 1880-х.

Именно Палмер Кокс и придумал Незнайку. У этого писателя есть целый цикл про маленьких человечков, что живут в лесу и отправляются на поиски приключений — в комиксе "Удивительные приключения лесных человечков" они точно так же, как и герои Носова, летят путешествовать на самодельном воздушном шаре. Правда, тут нужно добавить, что в отличие от Толстого и Волкова, у Носова всё же получилось целиком самостоятельное произведение со своим сюжетом — по сути, он позаимствовал только имена героев и пару сюжетных ходов.

Что интересно — Палмер Кокс придумал и другого любимца советских детей — Мурзилку, именно таким именем звали одного из его героев в дореволюционном русскоязычном издании Хвольсон. Правда, герой Кокса сильно отличается от советского Мурзилки (пионера, журналиста и фотографа), у Кокса это франтоватый сноб в цилиндре, который несколько пренебрежительно общается с другими героями книги и старается не замарать своих белых перчаток.

04. "Старик Хоттабыч", 1938 год и "Медный Кувшин", 1900 год.

Тоже не слишком известный пример "мягкого плагиата", который можно назвать заимствованием некоторых сюжетных ходов — известная сказка про Хоттабыча, написанная Лазарем Лагиным в 1930-х годах, сильно перекликается с книгой английской книгой автора Ф.Энсти под названием "Медный кувшин", что вышла в 1900-м году.

О чём книга "Медный кувшин"? Некий молодой человек находит старый медный кувшин и выпускает на волю джинна, который совершенно незнаком с реалиями современной жизни после тысячелетнего заточения. Джинн Факраш, пытаясь принести пользу своему освободителю, совершает множество курьезных поступков, что доставляют освободителю только проблемы. Ничего не напоминает)? Точно так же, как и Хоттабыч, Факраш абсолютно не понимает действия современных механизмов и фабрик — считая, что в них заключены джинны. Как видите, сюжеты очень похожи.

Лазарь Лагин перенес действия в СССР, ввел идеологическую составляющую — пионер Волька не принимает подарков джинна из-за "презрения к частной собственности" и постоянно рассказывает ему о плюсах жизни в СССР, да и концовки у книг разные — Факраш возвращается обратно в бутылку, а Хоттабыч остается жить в наши дни обычным гражданином.

"Хоттабыч" выдержал несколько переизданий — в 1953 году в разгаре была "борьба с космополитизмом", и в книгу добавили крайне резких выпадов в адрес США, постколониальных властей Индии и так далее. Спустя два года в новом издании правки убрали, но взамен добавили новых — на ковре-самолете герои книги прилетели из Москвы под власть капиталистов, и тут же стали невыносимо страдать)

Кстати, пишут, что сам Лазарь Лагин не прикасался к тексту книги после выхода самой первой версии, а правки вносил непонятно кто.

05. "Доктор Айболит", 1929 год и "Доктор Дулиттл", 1920 год.

На закуску моя любимая коктейльная вишенка на торте — всем известный добрый доктор Айболит был практически подчистую списан с доктора Дулиттла, книги о котором вышли десятью годами ранее.

Писатель Хью Лофтинг придумал своего доброго доктора, сидя в окопах первой мировой войны — как своеобразную альтернативу страшной окружающей действительности. Добрый доктор Дулиттл (от англ. do-little, "делай малое") живет в вымышленном городке, лечит животных и умеет разговаривать на их языках, у Дулиттла есть несколько близких друзей среди животных — поросёнок Га-Габ, собака Джип, утка Даб-Даб, обезьяна Чи-Чи и Тянитолкай.

Позже Дулиттл едет в Африку на помощь больным обезьянам, его корабль терпит кораблекрушение, а сам он попадает в плен к местному королю Джоллиджинкии и переживает множество приключений, но в конце концов спасает больных животных от эпидемии.

Корней Чуковский утверждал, что прототипом Айболита стал Цемах Шабад — известный еврейский врач и общественный деятель из Вильнюса, но нетрудно увидеть, насколько похожи сюжеты и герои Чуковского и герои Хью Лофтинга — даже Бармалей был списан с африканского короля-злодея.

Как видите, даже сюжеты многих известных детских книг в СССР были, скажем так, "позаимствованы". На этом фоне выделяется честный поступок Бориса Заходера — он пересказал советским детям истории о Винни Пухе, честно указав автора — Алана Александра Милна.