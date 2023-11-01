Советы путешественников по Украине. Помогут развеять мифы и комфортно отдыхать
Советы путешественников по Украине. Помогут развеять мифы и комфортно отдыхать
Война обострила тему отдыха, языковую тему, социальные темы и другие. Не забываем, что кроме борьбы за свою свободу Украина пытается удержать свою экономику и туристическая отрасль занимает в ней значительную часть. А пока зарубежные туристы лишь мизерный процент вся надежда на украинцев, которые не покинут отдых, и поддерживают туризм, чтобы и дальше бизнес мог поддерживать экономику и донатить на ВСУ.
Что сделать для удачного отдыха
- Узнайте регион в который вы едете как можно больше. Украина разнообразна и традиции у каждого региона могут отличаться. Будет достаточно вежливо узнать о нюансах заранее, чтобы не попасть территорий. К примеру, Западная Украина славится своим гостеприимством и если вас чем-то угощают не стоит отказываться, этим вы можете сильно оскорбить. Если вы не хотите пробовать гостинцы здесь и сейчас возьмите с собой.
- Планировать поездку заранее. Бронируйте жилье и покупайте билеты на транспорт. Это поможет сэкономить и подробнее все спланировать. Понимаем, что "не так случилось, как думалось" частый гость сейчас в планах украинцев, но большинство гостиниц и перевозчиков имеют гибкую систему отмены бронирования и возврата денег. Поэтому надеемся на лучшее и изучаем обязательно систему отмены бронирований.
- В Украине много частных малых предприятий, которые предлагают разные интересности в отдыхе не за все деньги мира. Это и дегустации на сыроварнях и винодельнях, и маленькие усадьбы с традиционными занятиями и развлечениями. А еще вы можете найти не заезженные достопримечательности, которые сделают ваш отдых познавательным и интересным.
- Арендуйте машины для путешествий, если для этого есть все условия (права, желание, возможность). В путешествии по семье это просто находка, которая сэкономит вам на билетах и предоставит свободу передвижения.
- Привлекайте местных гидов к вашим экскурсиям. Вы узнаете гораздо больше интересов о местности, чем в рамках тура.
- Популяризируйте украинский отдых. Будущее будет и вкладываем мы в него сейчас. Тем более, что с возрастом социальных сетей – это достаточно легко.
Чего не стоит делать
- Не отправляться на отдых на Западную Украину, потому что ваш суржик не понимают, а русский воспримут враждебно. На самом деле, даже запад страны не так обостренно поднимает вопрос языка, как центральная часть. Да и большинство все понимают и видят старания людей перейти и узнать украинский. Лучше переспросить, как правильно сказать, чем говорить ужасным суржиком.
- Не доводите до абсурда рыночную торговлю. Конечно, немного поторговаться, как говорят сам Бог велел, но оскорблять людей, которые знают цену своей работе и видят магазинные ценники излишне.
- Не оставляйте чаевые ниже 10 грн. Лучше вообще не оставить, чем обидеть и унизить.
- Бояться обратиться в полицию или патрульную бригаду, если с вами что-то случилось, потому что здесь у местных все схвачено. Не стоит недооценивать работу полиции – это может стать хорошим примером для других.
- Не обменивать валюту из рук. Позаботьтесь заранее о финансах или найдите официальный источник.
- Не берите такси прямо на улице без крайней необходимости. Практически повсюду можно пользоваться большими официальными компаниями. Не пренебрегайте заботой о безопасности.
Путешествуйте по Украине сознательно и безопасно, а мы позаботимся о вашей осведомленности.