Создает положительную атмосферу в доме и налаживает личную жизнь: почему следует держать дома драцену
Драцена является объектом многих примет и предрассудков, сообщает Ukr.Media.
Существует несколько противоречивых мыслей по этому растению, а некоторые люди даже избегают держать его в своем доме. Однако действительно драцена может стать вашим защитником от негатива.
Приметы, связанные с драценой
- Драцена, размещённая на рабочем столе, способствует улучшению карьеры.
- В здании драцена создает положительную атмосферу, уменьшая конфликты и депрессию.
- Драцена приносит вам силу и помогает преодолеть трудности и проблемы.
- Если драцена активно растет, значит улучшение финансового состояния в вашей семье.
- Цветение драцены подразумевает удачу, карьерный рост и успех во всех делах.
Однако существует лишь одна плохая примета, связанная с драценой: если она внезапно засыхает, это может быть предвестником чрезвычайного происшествия или смерти одного из домашних. Но если растение уже несколько лет в вашем доме, эта примета может утратить свою силу.
Драцена и личная жизнь
Согласно фэншуй, в доме, где растет драцена, реже возникают конфликты и ссоры. Это особенно полезно, если оно растет в спальне, поскольку может улучшить отношения между партнерами.
Читайте также: Забудьте о плесени дома: Названы 7 комнатных растений, эффективно впитывающих лишнюю влагу из помещения
Драцена не может сосуществовать с людьми с плохим характером. Поэтому если ваши отношения не складываются – так растение отдаляет отрицательных людей от вас.
В общем, драцена является идеальным комнатным растением для начинающих цветочников, поскольку оно не требует особого ухода, легко переносит отсутствие полива и не требует большого количества света. В ответ очищает воздух от токсинов и улучшает климат в вашем помещении.
Напомним, мы уже писали, какие цветы приносят бедность.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!