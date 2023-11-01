Создает положительную атмосферу в доме и налаживает личную жизнь: почему следует держать дома драцену

Драцена является объектом многих примет и предрассудков, сообщает Ukr.Media.

Существует несколько противоречивых мыслей по этому растению, а некоторые люди даже избегают держать его в своем доме. Однако действительно драцена может стать вашим защитником от негатива.

Приметы, связанные с драценой

Драцена, размещённая на рабочем столе, способствует улучшению карьеры. В здании драцена создает положительную атмосферу, уменьшая конфликты и депрессию. Драцена приносит вам силу и помогает преодолеть трудности и проблемы. Если драцена активно растет, значит улучшение финансового состояния в вашей семье. Цветение драцены подразумевает удачу, карьерный рост и успех во всех делах.

Однако существует лишь одна плохая примета, связанная с драценой: если она внезапно засыхает, это может быть предвестником чрезвычайного происшествия или смерти одного из домашних. Но если растение уже несколько лет в вашем доме, эта примета может утратить свою силу.

Драцена и личная жизнь

Согласно фэншуй, в доме, где растет драцена, реже возникают конфликты и ссоры. Это особенно полезно, если оно растет в спальне, поскольку может улучшить отношения между партнерами.

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Драцена не может сосуществовать с людьми с плохим характером. Поэтому если ваши отношения не складываются – так растение отдаляет отрицательных людей от вас.

В общем, драцена является идеальным комнатным растением для начинающих цветочников, поскольку оно не требует особого ухода, легко переносит отсутствие полива и не требует большого количества света. В ответ очищает воздух от токсинов и улучшает климат в вашем помещении.

Напомним, мы уже писали, какие цветы приносят бедность.

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