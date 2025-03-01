Создают хорошее настроение: топ самых ярких комедий последних лет
После изнуряющего дня иногда хочется просто отдохнуть, забыть о заботах и зарядиться положительными эмоциями. И что может быть лучше хорошей комедии?
Вот топ самых лучших комедий последних лет, которые точно поднимут настроение и подарят искренний смех. Попкорн готов – будет весело!
Почему он? (2016)
Классическое семейное противостояние. Отец консервативных взглядов приезжает к дочери и узнает, что она встречается с эксцентричным, богатым, но совершенно невоспитанным IT-магнатом. Он готов сделать все, чтобы разрушить эти отношения.
Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием
Джуманджи: Зов джунглей (2017)
Четырех подростков затягивают в мир видеоигры, где они превращаются в своих игровых аватаров. Каждый получает уникальные способности и слабости, а чтобы выбраться из опасных джунглей, придется пройти все уровни игры и победить главного злодея.
Химеры (2020)
Незаметная девушка Молли однажды просыпается в теле серийного убийцы. Между тем, настоящий маньяк оказался в ее теле и наслаждается жизнью популярной школьницы. У нее есть всего несколько часов, чтобы все поправить, прежде чем трансформация станет необратимой.
Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!