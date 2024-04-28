Сожженные тела королевской семьи майя найдены в одном из храмов Гватемалы (фото)

Археологи, работающие в Гватемале, совершили чрезвычайное открытие, обнаружив сожженные останки королевской семьи майя в храме-пирамиде в Уканале, месте, расположенном в 280 км к северо-востоку от города Гватемала.

Находка, отражающая изменение политического режима в VIII или IX веке, оставляет исследователей в восторге своим загадочным характером, пишет cambridge.org.

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Археологи из Монреальского университета в Канаде, возглавляемые Кристиной Гальпериной, раскрыли сведения об этом уникальном открытии, опубликованные в журнале "Античность". По словам Гальперина, находка сожженных останков королевской семьи майя была чем-то совершенно неожиданным для команды археологов.

Храм, где сожгли королевскую семью. Источник: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd Храм, где сожгли королевскую семью. Источник: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd

Обнаруженные тела, находившиеся в королевской гробнице, похоже, были подвергнуты ритуальному сожжению, что свидетельствует о сложном характере событий того времени. Исследование костей и артефактов, найденных рядом с останками, показало, что по крайней мере двое взрослых были сожжены, а остальные были обнаружены среди этих сожженных остатков.

Остатки людей, найденные в храме. Источник: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd Остатки людей, найденные в храме. Источник: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd

Радиоуглеродные исследования указывают на то, что эти ритуальные события произошли между 773 и 881 годами нашей эры во время периода крупных политических изменений в регионе.

Украшение, которое было среди сожженных тел. Источник: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd Украшение, которое было среди сожженных тел. Источник: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd

Украшение, которое было среди сожженных тел. Источник: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd Украшение, которое было среди сожженных тел. Источник: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd

Хотя вопрос о том, почему было проведено ритуальное сожжение и кто стоял за ним, остается открытым, это открытие позволяет лучше понимать сложные аспекты культуры и политической жизни майя в Центральной Америке.

Напомним, в Германии археологи нашли "могилу зомби" в возрасте 4200 лет.

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