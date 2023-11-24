Созреет за считанные минуты: лайфхак для более быстрого размягчения авокадо

Авокадо славится своей полезностью. Однако часто в магазине продают незрелые плоды. Если вам нужно приготовить что-то из авокадо срочно, а оно слишком жесткое, можно воспользоваться некоторыми уловками, чтобы ускорить его созревание.

Издание santeplusmag советует попробовать несколько лайфхаков, чтобы размягчить авокадо и не избавиться от его полезных свойств.

Первый способ – это использовать микроволновку. Для этого сначала вымойте авокадо и проколите его ножом, вилкой или зубочисткой. Разрежьте его пополам и удалите сердцевину. Затем заверните каждую половинку в пленку, подходящую для микроволновки. Не оборачивайте пленку слишком тесно.

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Установите микроволновку на низкую температуру или на среднюю мощность. Положите авокадо в микроволновку на 30 секунд. Извлеките авокадо и промойте в холодной воде.

Если у вас нет микроволновки, авокадо можно размягчить в духовке.

Разогрейте духовку до 90 градусов, авокадо заверните в пергаментную бумагу, затем в алюминиевую фольгу и положите в форму для запекания. Поставьте в духовой шкаф на 10 минут.

Затем разверните авокадо и уложите его в холодильник на несколько минут перед употреблением.

Ускорить созревание авокадо могут помочь бананы. Возьмите бумажный или полиэтиленовый пакет, положите в него авокадо и бананы и отложите в темное место в сутки. Если авокадо не смягчится через 24 часа, оставьте его полежать с бананами еще в сутки.

Напомним, мы писали, что для человека нормой есть употребление от половины до одного авокадо в день.

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