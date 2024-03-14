Спасение для жирных волос: что такое обратное мытье и как оно работает

Специалисты индустрии красоты открыли новый способ для эффективного ухода за волосами, получившего название "реверсивное мытье". Он позволяет сделать локоны более привлекательными, объемными и здоровыми. Суть метода заключается в изменении привычного порядка действий при мытье головы.

Сначала необходимо смочить волосы водой, после чего нанести на них кондиционер или маску, оставить на время, а затем смыть средство. И только в самом конце использовать шампунь. Об этом пишет lifestyle.today.

Такая практика приобретает все большую популярность среди поклонников здоровых и ухоженных волос. Причина кроется в многочисленных преимуществах этого способа для внешнего вида и состояния локонов. Считается, что грязные волосы гораздо лучше впитывают полезные вещества из кондиционеров и масок.

Кроме того, при традиционном способе мытья проточной водой не всегда удается полностью смыть средство по уходу за шампунем. Это приводит к быстрому загрязнению волос и непрочности прически.

Реверсивная мойка позволяет качественно очистить и увлажнить локоны, придать им дополнительный объем и густоту. В то же время, этот метод помогает уменьшить жирность кожи головы, не пересушивая кончики волос. А свежесть прически при этом будет сохраняться гораздо дольше.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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