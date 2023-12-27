Спасти ситуацию можно: Что делать, если разлил красное вино на светлый ковер

Красное вино – это вкусный напиток, но пятна от него могут быть очень стойкими и тяжело удалить. Если вы пролили красное вино на диван или ковер, не паникуйте. Существует несколько способов быстро и эффективно удалить пятно.

Какой способ выбрать для удаления пятна от красного вина, зависит от размера и возраста пятна. Для новых пятен можно использовать любой из этих методов. Для старых пятен лучше всего использовать метод с уксусом и утюгом, пишет ukr.media.

Чем быстрее вы начнете удалить пятно от красного вина, тем легче это будет сделать. Не используйте горячую воду для удаления пятен от красного вина. Это может повредить ткань. Если вы не уверены, какой метод выбрать, лучше обратиться к профессионалу.

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Способ №1: уксус и утюг

Этот метод является одним из наиболее эффективных для удаления пятен от красного вина. Он основан на том, что тепло утюга переносит пятно на полотенце.

Чтобы удалить пятно от красного вина с помощью уксуса и утюга, выполните следующие действия.

Смешайте одну часть белого уксуса с тремя частями теплой воды. Вылейте смесь на пятно и накройте чистым полотенцем. Прогладьте полотенце нагретым утюгом до тех пор, пока пятно не перейдет на полотенце.

Почему это работает?

При утюжке тепло утюга растворяет пятно от красного вина и переносит его на полотенце. Чем дольше вы будете гладить, тем четче увидите красный след.

Что важно учесть?

Не надо включать пару на утюге – так пятно просто размокнет. Действуйте старым-добрым способом: включите утюг на максимум.

Если от пятна все равно останется розовый след, то можно использовать перекись водорода. Она работает как отбеливатель и заметно освещает пятна.

Способ №2: соль

Этот метод также эффективен для удаления пятен от красного вина. Соль втягивает жидкость из пятна, что помогает ее удалить.

Чтобы удалить пятно от красного вина с помощью соли, выполните следующие действия.

Насыпьте большое количество соли в пятно. Оставьте соль на 20 минут. Когда соль станет розовой, уберите ее пылесосом.

Способ №3: перекись водорода и средство для мытья посуды

Этот метод также эффективен для удаления пятен от красного вина. Перекись водорода растворяет пятно, а средство для мытья посуды помогает ему уйти.

Чтобы удалить пятно от красного вина с помощью перекиси водорода и средства для мытья посуды, выполните следующие действия.

Смешайте в равных частях перекись водорода и средство для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно. Оставьте смесь на пару минут. Сбрызгайте водой из пульверизатора и промокните (только не трите) чистым полотенцем).

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