Спасут от кашля и простуды: Специалисты назвали 9 целебных чаев, улучшающих иммунитет

Какой чай следует пить при простуде для усиления иммунитета

Кашель – это неприятный симптом, который может быть вызван многими причинами, такими как простуда, грипп, бронхит или аллергия. В некоторых случаях кашель может быть очень сильным и изнурительным.

К счастью, есть много природных средств, которые могут помочь облегчить кашель. Одним из таких средств является травяной чай, пишет издание Real Simple.

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9 самых эффективных травяных чаев для кашля:

Чай из сладкого корня. Лакричник – это растение с мощными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Он может помочь облегчить сухой кашель и способствовать отхождению мокроты.

Зеленый чай . Зеленый чай – это хороший антиоксидант, который может помочь уменьшить воспаление и боль в горле. Он также может помочь повысить иммунитет, что может помочь организму бороться с инфекцией, вызывающей кашель.

. Зеленый чай – это хороший антиоксидант, который может помочь уменьшить воспаление и боль в горле. Он также может помочь повысить иммунитет, что может помочь организму бороться с инфекцией, вызывающей кашель. Ромашковый чай. Ромашка – это еще одно растение с противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле и снизить воспаление дыхательных путей.

Чай из бузины . Бузина – это растение со многими полезными свойствами, включая противовоспалительное, отхаркивающее и иммуномодулирующее действие. Она может помочь облегчить сухой кашель и способствовать отхождению мокроты.

. Бузина – это растение со многими полезными свойствами, включая противовоспалительное, отхаркивающее и иммуномодулирующее действие. Она может помочь облегчить сухой кашель и способствовать отхождению мокроты. Чай из диковинки. Дивина – это растение с противовоспалительными, антибактериальными и регенерирующими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле, снизить воспаление дыхательных путей и способствовать заживлению поврежденных тканей.

Имбирный чай . Имбирь – это растение со многими полезными свойствами, включая противовоспалительное, отхаркивающее, согревающее и иммуномодулирующее действие. Она может помочь облегчить сухой кашель, способствовать отхождению мокроты и повысить температуру тела, что может помочь организму бороться с инфекцией.

. Имбирь – это растение со многими полезными свойствами, включая противовоспалительное, отхаркивающее, согревающее и иммуномодулирующее действие. Она может помочь облегчить сухой кашель, способствовать отхождению мокроты и повысить температуру тела, что может помочь организму бороться с инфекцией. Чай из проскурняка . Проскурняк – это растение с противовоспалительными, смягчающими и отхаркивающими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле, сухой кашель и способствовать отхождению мокроты.

. Проскурняк – это растение с противовоспалительными, смягчающими и отхаркивающими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле, сухой кашель и способствовать отхождению мокроты. Чай из перечной мяты. Перечная мята – это растение с противовоспалительными, спазмолитическими и обезболивающими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле, снизить воспаление дыхательных путей и уменьшить спазмы дыхательных путей.

Как приготовить травяной чай для кашля:

Для приготовления травяного чая для кашля вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 столовая ложка сухой травы

1 стакан кипятка

Инструкция:

Залейте траву крутым кипятком и дайте ей настояться в течение 10-15 минут. Процедите чай и пейте теплым.

Можно пить травяной чай для кашля до 3 раз в день.

Вот несколько советов по употреблению травяных чаев для кашля:

Используйте только высококачественные травки.

Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, перед употреблением травяного чая для кашля проконсультируйтесь с врачом.

Не давайте травяной чай для кашля детям без консультации с лечащим врачом.

Травяные чаи против кашля – эффективный и безопасный способ облегчить симптомы кашля. Они могут быть особенно полезны для людей, не желающих принимать медикаментозные препараты.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, как улучшить общее состояние здоровья.

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