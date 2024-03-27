Спасут от одиночества: названы самые кроткие и дружелюбные породы кошек

Все знают, что собаки – верные друзья, а вот кошки… Нет, это не совсем так! Кошки тоже могут быть преданными своим хозяевам, и существует много пород, которые славятся своей любовью и лаской.

Независимо от породы каждая кошка имеет свой уникальный характер. Важно любить и заботиться о своем пушистом друге, и тогда он обязательно ответит вам взаимностью, пишет gazeta.ua.

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1. Сиамские кошки:

Эти болтливые красавицы обожают людей и не терпят одиночества.

Они считают себя хозяевами дома, но и обожают своих людей.

Сиамские кошки обычно выбирают одного члена семьи, которому и дарят всю свою любовь.

2. Сфинксы:

Неприхотливые и дружелюбные, сфинксы всегда готовы к общению.

Они игривые, ласковые и обожают свою семью.

Сфинксы не только ласковы, но и очень преданы своим хозяевам.

3. Персидские кошки:

Некоторые считают, что персы egoistic, но это не совсем так.

Эти кошки просто обожают внимание и ласку, и потому всегда рядом с людьми.

Персидские кошки терпеливы и обожают сидеть на коленях у своих хозяев.

4. Мейн-куны:

Эти "нежные гиганты" всегда рядом со своими людьми.

Мэйн-куны ласковы со всеми, даже с незнакомцами.

Они отлично ладят с детьми и другими домашними животными.

5. Египетский мау:

Эта игривая и дружелюбная порода идеально подходит для семей с детьми.

Мау умны, ласковы и обожают своих хозяев.

Это не только красивые, но и бесстрашные кошки, легко находящие общий язык с другими животными.

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