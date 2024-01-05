Специалист назвал простой способ избежать образования конденсата на окнах

С наступлением холодов многие наблюдают конденсат на окнах. Это явление особенно заметно на окнах спальни, часто могут быть единственными в доме, которые утром покрываются влагой.

Конденсат большей частью связан с тем, что влага от дыхания конденсируется на холодной поверхности окна в течение ночи. Этот эффект усиливается, если вы держите дверь спальни закрытой, задерживая избыток влаги внутри, сообщает Express.co.uk.

Открывая окно, вы позволяете влажному воздуху выходить наружу, тем самым уменьшая количество образующегося на окне конденсата.

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Еще один полезный совет от специалистов состоит в том, чтобы использовать вентиляционные режимы на окнах. Большинство окон имеют вентиляционный режим, который обеспечивает пассивную вентиляцию и останавливает образование конденсата.

Конденсат может привести к сырости и создать идеальную среду для развития плесени. Это может не только нанести вред дома, но и угрожать здоровью.

Вдыхание или касание спор плесени может спровоцировать аллергические реакции, такие как чихание, насморк, покраснение глаз и сыпь на коже. Это также может провоцировать приступы астмы.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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