Специалист объяснил, почему не стоит стирать постель при 60 градусах: Повредите ткань

Постельное белье может оставаться мягким и удобным годами. Но если ее стирать неправильно, постель способна быстро испортиться.

В частности, это касается температуры для стирки постельного белья. Многие выставляют слишком высокую температуру 60 градусов, которая портит ткань, сообщает Express.co.uk.

Несмотря на соблазн усилить температуру для стирки требующих глубокой очистки вещей, регулярная стирка постельного белья при слишком высокой температуре может повредить волокна. Эксперты советуют стирать постельные приборы при мягкой температуре от 30 до 40 градусов.

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Такой подход обеспечит эффективную очистку, если подобрать правильное средство для стирки. Также это сбережет ткань белья от повреждений.

Перегрузка машины приведет к тому, что вода и моющее средство станут неэффективными. Поэтому специалисты советуют стирать постель отдельно от остального белья.

Перед стиркой простыни и пододеяльника следует выворачивать наизнанку. Это помогает предотвратить трение о барабан стиральной машины.

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