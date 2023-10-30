Специалист объяснил, почему ни за что нельзя хранить картофель рядом с луком

Хранить картофель в холодильнике или нет – давно стало вопросом преткновения. Однако многие могут остаться неуверенными, и они предпочтут оставить картофель подальше от холодильника.

Однако один эксперт из KJ Refrigeration дал свой совет на этот счет, рассказав о том, что можно и чего не делать во время хранения картофеля. Об этом сообщает Express.co.uk.

По словам знатоков, лучше всего хранить картофель в прохладном темном месте, например в амбаре или шкафу. Также никогда нельзя хранить картофель и лук вместе.

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Лук выделяет этилен, который ускоряет процесс созревания. Если она хранится вместе с картофелем, она может перезреть и преждевременно испортиться. Картофель также имеет большое количество влаги, которое может вызвать порчу лука.

Более того, картофель следует держать подальше от других продуктов, содержащих большое количество этилена, включая яблоки, бананы и помидоры.

Эксперт посоветовал хранить картофель в сухом, хорошо проветриваемом месте и избегать хранения в закрытых герметичных контейнерах.

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