Специалист объяснил, почему запрещено сушить одежду на батареях

Правильная сушка одежды в помещении может быть неприятной и сложной задачей. Эксперт по стирке призвал избегать одного метода.

Речь идет о сушке одежды на радиаторах. Об этом сообщает Express.co.uk.

Специалисты объяснили, что если на вашу одежду будет влиять тепло от радиатора, это повредит его волокна и приведет к их ослаблению.

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Кроме того, размещение вашей одежды на радиаторе блокирует вентиляционные отверстия, заставляя радиатор использовать больше энергии. Таким образом, придется больше платить за отопление.

Для тех, кто хочет использовать отопление для сушки одежды, вместо этого положите одежду на сушилку и расположите ее вблизи радиатора.

Напомним, мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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