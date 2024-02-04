Специалист по отоплению объяснил, как быстро избавиться от холодных пятен на батарее

Зимой в некоторых домах радиаторы могут быть холодны на ощупь в определенных местах. Эксперты по отоплению уверяют, что это не страшная проблема, и ее можно быстро решить.

По словам инженеров из Ideal Heating, поначалу радиатор будет немного сильнее нагреваться внизу, так как именно туда поступает новая горячая вода. Однако, если после 15-20 минут работы есть холодные пятна, нужно обратить на них внимание, сообщает Express.co.uk.

Вероятной причиной того, что радиатор холодный в верхней части, является воздух в ловушке. Чтобы радиаторы снова нагрелись, нужно их продуть.

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Начните с расположения выпускного клапана в верхней части радиатора. Иногда вентиль находится прямо на конце радиатора, направленного вдоль стены. В других случаях это маленький болт.

Хотя для большинства выпускных клапанов требуется спускной ключ, иногда можно найти открывающийся с помощью отвертки или гаечного ключа. Убедитесь, что отопление выключено и батареи остыли.

Уложите тряпки или полотенца на пол под клапаном и поставьте емкость, например чашку непосредственно под клапаном. Затем осторожно поверните клапан по часовой стрелке, пока не услышите шипение. Это выпускаемый воздух.

Когда вы удаляете воздух под давлением из радиатора, он наполняется водой. Очень трудно определить, когда он почти полон, поскольку он наполняется бесшумно, а поскольку он выключен, он не будет теплее.

Однако будьте готовы закрыть вентиль, когда увидите, что из него вытекает вода. После этого убедитесь, что клапан закрыли достаточно осторожно, поскольку слишком сильная затяжка может привести к закручиванию болта.

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