Специалист по садоводству рассказал, как навсегда избавиться от слизней даже зимой
Весной сады часто страдают от нашествия слизней, которые способны поедать все побеги, вылезающие из-под земли. Чтобы избежать проблем, стоит уже в феврале позаботиться о защите сада.
Эксперт по садоводству Люси Брэдли в комментарии Express пояснила, что слизни активизируются зимой из-за влажности – избыток воды создает питательную среду для слизней.
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Также их привлекает гниение органических веществ, таких как опавшие листья или компост. А мусор, мульча и другие подобные места дают слизням убежище в течение дня.
Слизни активизируются в феврале, поскольку птиц и других природных врагов этих вредителей становится меньше.
Как узнать, что в вашем саду завелись слизни?
- Ищите серебристые следы на почве и растениях.
- Обратите внимание на повреждение листьев и стеблей.
- Проверяйте, не исчезают ли саженцы.
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Что делать, чтобы избавиться от слизней
Эксперт советует убрать мусор, мульчу и другие тайники слизней.
Высаживайте цветы, которые привлекают птиц и насекомых. А еще – используйте медную ленту, диатомовую землю или яичную скорлупу. Закапывайте в грунт контейнеры с пивом, чтобы приманить и выловить слизней.
Собирать слизней с растений нужно вечером, когда они наиболее активны.
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