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Специалист по садоводству рассказал, как навсегда избавиться от слизней даже зимой

Былим Елена

Специалист по садоводству рассказал, как навсегда избавиться от слизней даже зимой

Весной сады часто страдают от нашествия слизней, которые способны поедать все побеги, вылезающие из-под земли. Чтобы избежать проблем, стоит уже в феврале позаботиться о защите сада.

Эксперт по садоводству Люси Брэдли в комментарии Express пояснила, что слизни активизируются зимой из-за влажности – избыток воды создает питательную среду для слизней.

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Также их привлекает гниение органических веществ, таких как опавшие листья или компост. А мусор, мульча и другие подобные места дают слизням убежище в течение дня.

Слизни активизируются в феврале, поскольку птиц и других природных врагов этих вредителей становится меньше.

Как узнать, что в вашем саду завелись слизни?

  • Ищите серебристые следы на почве и растениях.
  • Обратите внимание на повреждение листьев и стеблей.
  • Проверяйте, не исчезают ли саженцы.

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Что делать, чтобы избавиться от слизней

Эксперт советует убрать мусор, мульчу и другие тайники слизней.

Высаживайте цветы, которые привлекают птиц и насекомых. А еще – используйте медную ленту, диатомовую землю или яичную скорлупу. Закапывайте в грунт контейнеры с пивом, чтобы приманить и выловить слизней.

Собирать слизней с растений нужно вечером, когда они наиболее активны.

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