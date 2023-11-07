Специалисты назвали 4 причины появления темных кругов под глазами

Темные круги под глазами обычно являются признаком заболевания или переутомления. Если у вас появились ярко выраженные темные круги, лучше обратиться к врачу.

Об этом пишет Радиотрек.

Темные круги под глазами могут быть признаком болезни почек и сердца, а также говорить о гипоксии тканей, которая может возникнуть вследствие анемии. Они могут быть связаны с бронхолегочными заболеваниями, проблемами с капиллярами и пищеварением.

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Кроме того, эту проблему могут вызвать некоторые лекарственные препараты. Если вы заметили такие изменения в своем внешнем виде, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Своевременное консультирование поможет выявить возможные проблемы со здоровьем и начать лечение, которое будет способствовать предупреждению дальнейших осложнений.

В частности, для улучшения состояния кожи вокруг глаз кроме медицинского вмешательства рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе. Если серьезные проблемы со здоровьем не обнаружены, можно использовать специальные патчи и компрессы для улучшения цвета и тонуса кожи.

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