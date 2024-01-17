Специалисты назвали 6 причин ежедневно есть сельдерей
Сельдерей – это вкусный и полезный овощ, содержащий множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Он обладает широким спектром полезных свойств для здоровья, в частности.
Об этом пишет woman24.kyiv.ua. Сельдерей можно есть свежим, вареным, жареным или запеченным. Его можно добавлять в супы, салаты, овощные блюда и другие блюда.
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- Повышает иммунитет
Сельдерей является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить организм от повреждений свободными радикалами. Антиоксиданты также важны для здоровья иммунной системы.
- Уменьшает воспаление
Сельдерей содержит противовоспалительные вещества, которые помогают снизить боль и отек, связанные с различными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, подагра и остеоартрит.
- Снижает артериальное давление
Сельдерей содержит вещество под названием фталид, которое помогает расслабить кровеносные сосуды, что может привести к снижению АД.
- Предотвращает обезвоживание
Сельдерей на 95% состоит из воды, поэтому он является хорошим способом утолить жажду и предотвратить обезвоживание.
- Улучшает пищеварение
Сельдерей содержит клетчатку, которая необходима для здоровья пищеварительного тракта. Клетчатка помогает регулировать движение кишечника, предотвращает запоры и диареи.
- Снижает уровень холестерина
Сельдерей содержит пищевые волокна, которые могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Холестерин важен для здоровья, но высокий уровень "плохого" холестерина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Сельдерей можно есть свежим, вареным, жареным или запеченным. Его можно добавлять в супы, салаты, овощные блюда и другие блюда.
Вот несколько идей, как включить сельдерей в свой рацион:
- Добавьте несколько стеблей сельдерея в салат или в полосе.
- Используйте сельдерей в качестве ингредиента для супа или рагу.
- Жарьте или запекайте сельдерей как гарнир.
- Сделайте сельдерейный сок или смузи.
Сельдерей – это вкусный и полезный овощ, который может внести свой вклад в ваше общее здоровье.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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