Специалисты назвали 6 причин ежедневно есть сельдерей

Можно ли есть сельдерей каждый день

Сельдерей – это вкусный и полезный овощ, содержащий множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Он обладает широким спектром полезных свойств для здоровья, в частности.

Об этом пишет woman24.kyiv.ua. Сельдерей можно есть свежим, вареным, жареным или запеченным. Его можно добавлять в супы, салаты, овощные блюда и другие блюда.

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Повышает иммунитет

Сельдерей является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить организм от повреждений свободными радикалами. Антиоксиданты также важны для здоровья иммунной системы.

Уменьшает воспаление

Сельдерей содержит противовоспалительные вещества, которые помогают снизить боль и отек, связанные с различными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, подагра и остеоартрит.

Снижает артериальное давление

Сельдерей содержит вещество под названием фталид, которое помогает расслабить кровеносные сосуды, что может привести к снижению АД.

Предотвращает обезвоживание

Сельдерей на 95% состоит из воды, поэтому он является хорошим способом утолить жажду и предотвратить обезвоживание.

Улучшает пищеварение

Сельдерей содержит клетчатку, которая необходима для здоровья пищеварительного тракта. Клетчатка помогает регулировать движение кишечника, предотвращает запоры и диареи.

Снижает уровень холестерина

Сельдерей содержит пищевые волокна, которые могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Холестерин важен для здоровья, но высокий уровень "плохого" холестерина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сельдерей можно есть свежим, вареным, жареным или запеченным. Его можно добавлять в супы, салаты, овощные блюда и другие блюда.

Вот несколько идей, как включить сельдерей в свой рацион:

Добавьте несколько стеблей сельдерея в салат или в полосе.

Используйте сельдерей в качестве ингредиента для супа или рагу.

Жарьте или запекайте сельдерей как гарнир.

Сделайте сельдерейный сок или смузи.

Сельдерей – это вкусный и полезный овощ, который может внести свой вклад в ваше общее здоровье.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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