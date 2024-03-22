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Специалисты назвали четыре основных правила ухода за орхидеями, чтобы они снова дали цветы

Анастасия Крыщук

Специалисты назвали четыре основных правила ухода за орхидеями, чтобы они снова дали цветы

Правильный уход за орхидеей может гарантировать, что прекрасный цветок продолжает цвести снова и снова. Специалисты назвали четыре главных совета, гарантирующих успех с орхидеями.

Первая из которых будет использовать кору для почвы. Это обеспечивает сильный поток воздуха вокруг корней орхидеи, что способствует цветению, сообщает Express.co.uk.

Второй совет состоит в обрезке. Когда комнатное растение зацветет и начнет увядать, пора "срезать под самым низким цветком и над узлом".

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Таким образом она может зацвести снова с того же стебля. Еще один профессиональный совет – поливать орхидею, когда корни стали серебристыми, что означает, что комнатное растение испытывает жажду.

Вы можете увлажнить комнатное растение, дав орхидее замочиться в воде на 10-15 минут, что приведет к появлению зеленых корней.

Что касается идеального места для орхидеи, то их лучше всего разместить у окна. Свет и понижение температуры будут побуждать их к повторному цветению.

Предлагаем также узнать, как ухаживать за орхидеями, чтобы они дарили цветы каждый год.

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