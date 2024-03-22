Специалисты назвали четыре основных правила ухода за орхидеями, чтобы они снова дали цветы

Правильный уход за орхидеей может гарантировать, что прекрасный цветок продолжает цвести снова и снова. Специалисты назвали четыре главных совета, гарантирующих успех с орхидеями.

Первая из которых будет использовать кору для почвы. Это обеспечивает сильный поток воздуха вокруг корней орхидеи, что способствует цветению, сообщает Express.co.uk.

Второй совет состоит в обрезке. Когда комнатное растение зацветет и начнет увядать, пора "срезать под самым низким цветком и над узлом".

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Таким образом она может зацвести снова с того же стебля. Еще один профессиональный совет – поливать орхидею, когда корни стали серебристыми, что означает, что комнатное растение испытывает жажду.

Вы можете увлажнить комнатное растение, дав орхидее замочиться в воде на 10-15 минут, что приведет к появлению зеленых корней.

Что касается идеального места для орхидеи, то их лучше всего разместить у окна. Свет и понижение температуры будут побуждать их к повторному цветению.

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