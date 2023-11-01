Специалисты назвали дешевое средство, которое быстро устраняет неприятный запах из стиралки

Со временем стиральная машина может выдавать вонь, похожую на тухлые яйца, сточные воды или плесень. Как правило, это скопление бактерий и плесени в одной или нескольких частях устройства.

Низкие температуры в сочетании с влажной средой внутри прибора позволяют бактериям и плесени процветать и размножаться в стиральной машине. Однако существует дешевое средство, устраняющее неприятный запах, сообщает Express.co.uk.

Можно использовать кристаллы соды, чтобы устранить вонь. Соду следует засыпать в машинку и включить горячую стирку.

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Она также очищает все фильтры, ящик, резину и т.д. Соду можно применять во время каждой стирки с вещами.

Знатоки также советуют хорошо вымыть уплотнитель, а также внутреннюю часть двери стиральной машинки.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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