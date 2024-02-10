Специалисты назвали идеальное количество уксуса для стирки полотенец: Будут мягкими и приятно пахнуть

Полотенца могут ожесточиться даже после первого использования. Чтобы восстановить их пушистое состояние, эксперт по стирке поделился простым и доступным средством.

Белый уксус можно использовать для чистки множества вещей, но его можно использовать как часть стирки. Этот кухонный продукт недорог и действует как дезинфицирующее средство из-за содержания уксусной кислоты, которая может разрушать бактерии и вирусы, сообщает Express.co.uk.

Это не только тщательно очищает, но устраняет неприятные запахи. Также уксус может расщепить любой стиральный порошок или смягчитель ткани, которые могут оставлять жесткие полотенца.

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Если полотенца очень жесткие и царапаются, попробуйте добавить около 250 мл уксуса в белье вместе со стиральной жидкостью. Добавьте его в барабан стиральной машины перед загрузкой и включите цикл.

Белый уксус можно использовать регулярно, чтобы убедиться, что полотенца остаются очень пушистыми. В то же время следует воздержаться от использования кондиционера для тканей во время стирки полотенец.

Кондиционер эффективно забивает волокна, заставляя их высыхать еще более жесткими. Если использовать небольшое количество регулярно, это со временем смягчит ткань.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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