Специалисты назвали лучшее место для хранения бананов: улучшает вкус фруктов

Бананы могут стать липкими и коричневыми в течение короткого промежутка времени. Однако есть способ сохранить фрукты свежими и даже улучшить их вкус.

Многие хранят свои бананы на кухонном столе или весе с фруктами, но это может быть не лучшее место для них. Об этом сообщает Express.co.uk.

Специалисты отмечают, что бананы следует держать в прохладе и защищать от света при температуре около 12°C. Фрукты созревают быстрее, если они слишком теплые.

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Более темная комната без прямых солнечных лучей идеальна. Поэтому теплая кухня – не самое лучшее место для бананов.

Если бананы уже созрели, поставьте их в холодильник. Если кожура станет коричневой, это не ухудшит вкус банана.

Особая хитрость для консервирования уже нарезанных бананов заключается в добавлении небольшого количества лимонного или ананасового сока. Так фрукт не станет коричневым.

Другая уловка состоит в том, чтобы положить ломтики банана в герметичном контейнере, а затем хранить их в прохладном месте.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы, чтобы они хранились гораздо дольше.

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