Специалисты назвали лучшее место для орхидеи зимой, чтобы она не заболела

Орхидеи часто называют растениями, требующими особого ухода. Специалисты рекомендуют размещать орхидеи у окон зимой, но некоторые места могут быть более полезными.

Это особенно важно зимой, когда короткие дни означают меньшее количество света для растений. Специалисты по ботанике рекомендуют размещать орхидеи у окон, особенно во время фаз цветения, сообщает Express.co.uk.

Окна, выходящие на восток и юг, могут быть идеальными, по мнению экспертов. Хотя места с окнами, выходящими на другие стороны, также могут быть пригодны, если растение не подвергается резкому освещению.

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Ключ к преуспевающей орхидее состоит в уровнях света, температуры, влажности и воздушного потока, которые они могут получить. Даже орхидеи, находящиеся на грани гибели, при правильном уходе могут поправиться.

Когда стебель орхидеи пожелтел, это может указывать на недовольство окружающей средой. Чтобы избежать солнечных ожогов, держите свое растение в окне, выходящем на север или восток.

Если вы держите орхидею в комнате с южными окнами, убедитесь, что она защищена от прямого света. Дополнительные признаки, такие как опадания почек с растения, могут свидетельствовать о том, что орхидея подвергается сквозняку через входную дверь или окно.

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