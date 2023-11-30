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Специалисты назвали лучшую дату, чтобы поставить дома новогоднюю елку

Анастасия Крыщук

Специалисты назвали лучшую дату, чтобы поставить дома новогоднюю елку

Специалисты назвали точное время, когда следует поставить новогоднюю елку дома. 1 декабря не является идеальным днем ​​для того, чтобы установить дерево.

Зато эксперты они советуют немного подождать, чтобы начать украшать дом к праздничному сезону. В этом году идеальный день выпадает на 3 декабря, сообщает Express.co.uk.

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Специалисты по елкам отметили, что многие люди игнорируют эти религиозные традиции и устанавливают елки ежегодно 1 декабря.

Многие домохозяйства любят устанавливать елку и другие праздничные украшения в первый день месяца, чтобы отметить начало официального обратного отсчета к Рождеству и Новому году.

Христианские правила также подразумевают идеальный день для снятия украшений – двенадцатый день Рождества.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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