Специалисты назвали место, в котором картофель хранится втрое дольше

Картофель является важным ингредиентом на кухне, и обычно он имеет длительный срок хранения. Однако многие не знают, где правильно ее хранить

Раньше считалось, что лучше хранить картофель в темном, сухом и прохладном месте, например в шкафу. Но теперь эксперты утверждают обратное, сообщает Express.co.uk.

Рекомендации Агентства пищевых стандартов (FSA) изменились. Картофель следует хранить в холодильнике при температуре ниже пяти градусов по Цельсию. Это сохранит ее свежей втрое дольше.

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Вы можете без проблем хранить картофель в холодильнике, и это фактически поможет ему храниться гораздо дольше, чем если хранить его при комнатной температуре.

После того, как картофель даст побеги, можно просто потереть молодые побеги. Такой картофель подходит для приготовления.

Напомним, что для значительного увеличения урожая картофеля следует подкормить растения. Как это правильно сделать читайте в материале UAportal.

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