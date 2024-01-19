Специалисты назвали натуральный ингредиент, благодаря которому полотенца будут прекрасно пахнуть после стирки

Иногда после стирки полотенца могут выдавать неприятный запах. Это часто связано с тем, что кондиционеры для стирки удерживают запахи в ткани.

Специалисты назвали доступный ингредиент, благодаря которому полотенца будут всегда пахнуть приятно. Об этом сообщает Express.co.uk.

По словам экспертов, полотенца пахнут лучше, если использовать белый уксус вместо кондиционера. Белый уксус отлично подходит для удаления и предотвращения запаха затхлости во время стирки полотенец.

Читайте также: Почему во время стирки портятся полотенца: как этому помешать

Ингредиент содержит уксусную кислоту, которая расщепляет минеральные отложения и растворяет накопившиеся на полотенцах загрязнения. Его также можно использовать для стирки другого белья.

В свою очередь смягчитель для полотенец покрывает волокна, задерживая в них бактерии, вызывающие запах. Уксус разрушит это покрытие.

На любую обычную стирку нужно добавить около 60 мл белого уксуса. Это не вызывает никаких проблем, а также в стиральной машине не будет плесени или неприятного запаха.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!