Специалисты назвали неожиданное средство для борьбы с желтыми пятнами на сиденье унитаза

Сидения унитазов подвержены образованию пятен, из-за чего даже самый чистый унитаз может выглядеть грязным. Известковый налет и другие пятна образуют желтые загрязнения.

Эксперты поделились предметом для дома, которым можно удалить пятна из сидений унитаза – WD-40. Об этом сообщает Express.co.uk.

Продукт особенно эффективен против жесткой воды и пятен ржавчины на сиденьях унитазов. WD-40 действует, образуя уплотнение вокруг пораженных участков, что предотвращает прилипание пятен к поверхности.

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Аккуратно распылите средство на загрязненные участки сиденья унитаза. Дайте жидкости постоять около восьми-десяти минут.

Затем возьмите щетку и протрите жидкость вместе с пятнами с сиденья. Пятна должны легко удаляться. Повторите процесс, если пятна не отошли с первого раза.

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