Специалисты назвали неожиданный метод очищения унитаза от налета: будет сиять чистотой

На туалетах могут быстро появляться пятна от известкового налета. Одна уборщица считает, что она нашла идеальный способ предотвратить это.

Известковый налет любит цепляться за белый унитаз, что со временем приводит к непристойному обесцвечиванию фарфора. Джен Нидхэм поделилась своими лучшими советами по удалению и предотвращению образования известкового налета в туалетах, сообщает Express.co.uk.

Многим уборщикам нравится сочетание белого уксуса и пищевой соды для решения этой задачи. Впрочем, Джен утверждает, что лучший способ удалить известковый налет – использовать пемзу.

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Она рекомендует удалить воду со дна унитаза, вытолкнув ее щеткой. Затем осторожно пройдитесь по следам известкового налета пемзой, и она идеально их ототрет.

Благодаря уникальной ячеистой структуре пемза прекрасно подходит для удаления туалетного известкового налета.

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