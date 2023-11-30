Специалисты назвали простую ежедневную привычку, которая предотвратит образование плесени

Плесень в доме может повлечь за собой огромное количество заболеваний. Но одна простая ежедневная привычка может изменить все, контролируя влажность дома.

Плесень в доме появляется из-за избыточной влажности в воздухе, возникающей из-за ежедневных привычек, таких как сушка белья или приготовление пищи. Это можно предотвратить не только открыв окна, сообщает Express.co.uk.

Чтобы минимизировать влажность дома, эксперты порекомендовали каждое утро включать отопление на 20 минут. Это поможет контролировать влажность в комнате.

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Сначала откройте окна, чтобы обеспечить здоровый поток воздуха, прежде чем включить отопление, чтобы окна не запотевали. Кроме того, каждое утро протирайте окна, чтобы избавиться от конденсата.

Хотя конденсат может не казаться проблемой, он может стать серьезной проблемой, когда начинает расти плесень, которая легко распространяется по комнате. Также следует протереть жалюзи, чтобы на них также не появилась плесень.

Комнатные растения также являются прекрасной инвестицией в зимние месяцы, поскольку они помогают снизить избыточную влажность воздуха.

Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.

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