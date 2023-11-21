Специалисты назвали простые советы, позволяющие избежать образования конденсата на окнах

Образование конденсата на окнах неизбежно для многих в зимние месяцы. Избыточная влага приводит к появлению плесени и других проблем.

Эксперты из стекла поделились несколькими способами предотвратить образование конденсата на окнах. Об этом сообщает Express.co.uk.

Комнатные растения помогают уменьшить влажность воздуха, что может предотвратить образование конденсата. Для достижения наилучших результатов эксперты рекомендуют размещать их на подоконниках, поближе к окнам.

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Хотя возможно трудно держать окна открытыми всю ночь, проветривание в течение дня может снизить уровень влажности в помещении. Держите окна открытыми – это помогает предотвратить развитие плесени.

По словам экспертов, включение отопления около 20 минут утром может помочь контролировать влажность в комнате. Сначала откройте окна, затем включите отопление, чтобы окна не запотевали.

Если жалюзи и шторы касаются стекла, это может блокировать поток воздуха, способствуя образованию конденсата в течение ночи. Убедитесь, что они находятся на достаточном расстоянии от окон.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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