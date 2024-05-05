Специалисты назвали пять вредителей, которые могут убить комнатное растение: на что обращать внимание

Вредители на комнатных растениях не только неприятны, но и способны убить растение. Важно обращать внимание на насекомых, ползающих по листьям, стеблям и вокруг растения.

Обычные вредители, которых можно найти на комнатных растениях, включают в себя паутинные клещи, белые мухи и грибковые комары. Специалисты подсказали способы, как удалить вредителей, прежде чем они нанесут значительный ущерб, сообщает Express.co.uk.

Тля

Тля – это крошечные насекомые, которые могут быть белыми, зелеными или черными, часто скапливаются на листьях. Признаки этих вредителей включают задержку роста, а также скрученные, желтые или увядшие листья.

Вредители известны тем, что сеют хаос, они также привлекают муравьев и способствуют образованию плесени. Заражение тлей можно контролировать регулярным осмотром, удалением мертвых листьев и опрыскиванием растения водой с мягким мыльным раствором.

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Грибные мошки

Если комнатное растение желтеет, плохо растет и внезапно увядает, возможно, оно заражено грибковыми мошками. Эти маленькие черные мушки можно заметить, когда они летают вокруг растения, а также вблизи корней и почвы. Чтобы избавиться от них, не забудьте меньше поливать растение и использовать липкие ловушки.

Паутинный клещ

Паутинный клещ является одним из самых распространенных вредителей для комнатных растений. Признаки заражения включают коричневые или желтые пятна на листьях, полосы вокруг растения и задержку роста.

При обнаружении клещей важно действовать быстро. Обливание растений водой и протирание зараженных листьев поможет удалить яйца и клещей.

Белокрылки

Белокрылки – это крошечные насекомые в форме сердца, которые могут ослабить растения, прокалывая листья и стебли, питаясь ими. Они тоже очень быстро размножаются, поэтому важно часто следить за ними.

Они часто появляются десятками, когда растение перемещают, и их нужно немедленно лечить, когда они подмечены, иначе заражение может выйти из-под контроля. Их можно лишиться липкими ловушками и водой.

Трипсы

Это насекомые соломенного цвета, объедающие листья и вызывающие красные пятна на комнатных растениях. Они быстро размножаются, и заражение может быть тяжело контролировать, поэтому важно быстро их избавляться. Обрежьте зараженные ветви, утилизируйте любые пораженные растения и опрыскивайте водой с инсектицидным мылом, чтобы остановить распространение на другие растения.

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